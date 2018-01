Carbone assume o lanterna Comercial José Luis Carbone é o novo técnico do Comercial, de Ribeirão Preto. Ele já se apresentou no estádio Palma Travassos, onde foi apresentado como verdadeiro salvador da pátria, uma vez que o Comercial é o lanterna do Campeonato Paulista da Série A-1, com apenas um ponto em cinco jogos disputados. Carbone estava desempregado desde o início do mês, quando saiu do Paraná. Ele já dirigiu vários clubes do interior como Guarani,Ponte Preta, Juventus e Matonense. Em 1986 dirigia o Palmeiras que perdeu o título paulista para a Internacional de Limeira. Também foi vice-campeão paulista pelo Guarani, em 1988, quando o time campineiro perdeu para o Corinthians, com um gol de Viola. Mas ele nunca teve uma experiência na Série A-2. O trabalho será iniciado nesta terça-feira, em princípio, com o mesmo elenco que estava trabalhando com Juninho Fonseca. A estréia de Carbone será, em casa, diante do Etti Jundiaí, agora dirigido por Giba, ex-Santos. SÃO JOSÉ - Edson Mariano é o novo técnico do São José. Ele vai substituir Pinho que foi para o Mirassol. Mariano, ano passado, dirigiu a Inter de Bebedouro e o Botafogo de Ribeirão Preto. O ex-zagueiro será apresentado aos jogadores nesta terça-feira e já inicia o trabalho para recuperar o time, vice-lanterna do Paulistinha com apenas dois pontos em cinco jogos. O Campeonato Paulista da Série A-2 continua no próximo final de semana, com a disputa da sexta rodada da fase de classificação. Na A3, o Taquaritinga, com 5 pontos, contratou Roberto Brida, experiente treinador de equipes do interior e que é irmão de Brecha, ex-jogador do Santos no início da década de 70. Será o terceiro treinador do CAT na competição, pois Válter Zaparolli dirigiu o time em três jogos e Heraldo, seu assistente, comandou interinamente a equipe nas duas partidas seguintes. Todos os técnicos vão estrear na rodada do final de semana.