Carbone assume o Sampaio Corrêa A diretoria do Sampaio Corrêa anunciou, oficialmente, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Carbone para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa dia 12 de agosto. O novo técnico se apresenta ao clube nesta terça-feira para substituir a Pinho, que levou o time ao vice-título estadual perdendo para o rival Moto Clube. Nesta temporada, Carbone, ex-volante do Fluminense-RJ e do Corinthians, dirigiu o Paraná Clube e depois o Comercial de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista da Série A-2. Ele estava em Campinas, onde mora sua família mas já seguiu para a capital maranhense. Inicialmente ele vai avaliar o elenco para depois pedir alguns reforços que podem ser do sul do país, especificamente do interior paulista. Carbone já dirigiu vários clubes paulistas, como Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. A CBF vai decidir apenas no dia 8 de agosto como vai ser a fórmula de disputa, que será regionalizada. Os 28 clubes serão divididos em dois grupos de 14 cada. Um com os clubes das regiões sul-sudeste e outros com os times do norte-nordeste.