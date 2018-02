Carbone é o novo coordenador de futebol da Ponte Preta

A diretoria da Ponte Preta apresentou, nesta quarta-feira, o técnico Carbone como novo coordenador de futebol do clube. O cargo de coordenador técnico foi criado em substituição ao de diretor técnico, anteriormente ocupado por Cristiano Nunes. As atribuições do coordenador, no entanto, irão além das do antigo cargo, segundo os dirigentes. "Ele (Carbone) irá assessorar diretamente a diretoria de futebol, ajudar na preparação da equipe, trabalhar na integração do time profissional com o de base, nos ajudar na contratação de novos atletas. É um reforço de peso para a Ponte, irá desempenhar um papel muito importante", explicou Sebastião Arcanjo, diretor de futebol. Carbone, de 61 anos, que já foi técnico da Ponte nos anos 80 e tem uma larga experiência nacional e internacional com futebol, conta que está animado com suas atribuições. Ele teve uma rápida experiência nesta função na Internacional de Limeira. O novo contratado mostrou preocupação em não ser uma sombra para o trabalho do técnico Sérgio Guedes. "Minha intenção é ser coordenador e não técnico", garantiu Carbone, que tinha uma proposta do América Carioca, mas preferiu continuar com a família em Campinas. Recentemente, Carbone treinou o rival Guarani, conquistando o acesso ao Paulistão. Já na Série C, a equipe não passou da segunda fase. MUDANÇAS E ESPECULAÇÕES A diretora garante que continua atrás de reforços, mesmo porque continua perdendo jogadores. Um deles é o lateral André, que chegou a renovar contrato, mas acabou indo para o São Caetano. A decisão, segundo o jogador, teria partido do São Paulo, clube o qual ainda tem vínculo. André iria preencher um empréstimo prometido em troca do volante Zé Luís e do meia Rafinha, que se transferiu para o Corinthians. Por outro lado, o volante Deda, do Marília, voltou a ter seu nome citado como possível reforço. Até agora, estão definidos apenas as vindas dos zagueiro César (Fortaleza) e Jean (Vitória), além do meia Elias (Juventus).