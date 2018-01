Carbone é o segredo do sucesso do Guarani na Série A-2 Apontado como grande responsável pela recuperação do Guarani no Campeonato Paulista da Série A-2, o técnico Carbone não vê segredo em seu trabalho no Estádio Brinco de Ouro. Ele acredita que tem sido fundamental usar a sua experiência de 43 anos no futebol, como jogador e como técnico, para fazer sempre o mais fácil. ?Não há muito do que se inventar no futebol. Os jogadores não gostam e nem entendem muito destas histórias de táticas, de botões, enfim, de muito filminho. O que mais vale é preparar o grupo nos treinamentos e deixar todos com a cabeça no lugar?, explicou Carbone. Com essa filosofia, o Guarani terminou a primeira fase da Série A-2 em quarto lugar, com 31 pontos, depois de golear o Atlético por 5 a 2, domingo, em Sorocaba. O aproveitamento de Carbone no clube é alto: 74% de pontos conquistados. Ele assumiu o cargo, na vaga de Vaguinho Dias, quando o time estava ameaçado de cair para a Série A-3. E agora, a briga é para voltar à elite da primeira divisão do futebol paulista: está no grupo de Portuguesa, São José e Bandeirante. O técnico ressalta também o trabalho dos seus auxiliares, Flamarion Nunes e Cidinho, que foram responsáveis pelo aparecimento de vários jogadores das categorias de bases, como o lateral Robinho, o zagueiro Xandão, o volante Victor Rossini, o meia Dimas e o atacante Talles. ?Estes jogadores foram lapidados em tempo recorde, devido à necessidade do clube, que não tinha dinheiro para contratar. E sem a participação do Flamarion e do Cidinho, isso seria impossível?, revelou Carbone. A classificação para a segunda fase da Série A-2 foi um presente antecipado de aniversário do clube, que nesta segunda-feira completou 96 anos de fundação. Esta é a primeira vez que o Guarani disputa a segunda divisão estadual desde o acesso em 1949.