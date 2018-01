Carbone reassume o Comercial-SP O experiente técnico José Luís Carbone começou a dirigir, hoje, o Comercial de Ribeirão Preto, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele substitui o demitido Carlos Pinosa, dispensado pelos dirigentes no sábado (09), um dia após o empate por 1 a 1 do time com o Nacional, em casa. Detalhe: Pinosa trabalhava de graça. O outro time da A2 que mudou de treinador é o Araçatuba, que dispensou Osmar Hilário e contratou Souzinha, ex-Bandeirante. Carbone já dirigiu o Comercial no ano passado, na melhor fase da equipe, mas foi demitido. Saiu sem receber dois cheques sem fundo do então presidente Adelino Simões Galla. Só retornou porque a diretoria mudou. Ele vai estrear no final de semana, fora de casa, contra o Marília, que tem 8 pontos e divide a segunda colocação com Bragantino, Flamengo de Guarulhos e Rio Preto - o time de Ribeirão Preto tem 5 pontos. O líder da A2 é o Bandeirante, de Birigüi, com 10 pontos. A situação de Pinosa é que era estranha: após dois meses e meio de trabalho, foi embora sem receber um centavo. Ele trabalhou de graça nesse período com a intenção de mostrar serviço. Fez pouco: em seis jogos oficiais, venceu só um, e criou insatisfação no elenco. O Araçatuba está numa situação delicada após quatro rodadas: perdeu os quatro jogos e, com a chegada de Souzinha, quer mudar isso. Mas o time é limitado e a briga para fugir do rebaixamento será árdua.