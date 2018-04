Cárdenas confirma propostas de clubes brasileiros

O meia Sherman Cárdenas confirmou que recebeu propostas para deixar o Atlético Nacional na próxima temporada. Apesar do mistério do jogador, que não quis dar pistas sequer de qual país é o clube interessado nele, o Palmeiras e o Atlético-MG são alguns dos que querem contar com o atleta de 25 anos.

"Até agora não há nada confirmado. Por respeito, não gostaria de dizer (os clubes interessados). Mas sei que são clubes importantes. Vamos esperar que nesta semana se confirme", disse o jogador, em entrevista à Rádio Caracol.

O misterioso colombiano admitiu que existem sondagens de clubes de países diferentes. "São propostas de dois países. Conheço os dois países e são muito bonitos", disse. Além dos clubes brasileiros, mexicanos também despertaram interesse no atleta.

Cárdenas fez parte do time vice-campeão da Copa Sul-Americana deste ano, eliminando o São Paulo na semifinal. E também foi um dos destaques da equipe