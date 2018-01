Cardozo é dúvida no Paraguai O principal atacante da seleção paraguaia pode ficar de fora do jogo de domingo contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa 2006, em Porto Alegre. Cardozo, do Toluca do México, sentiu hoje uma contusão na perna direita e é dúvida. Além da lesão, Cardozo apresenta uma fadiga muscular causada pelo excesso de jogos no campeonato mexicano. O provável substituto de Cardozo no ataque paraguaio será Cuevas, que atua no Pachuca, também do México. Além desta dúvida, o técnico uruguaio Aníbal Ruiz não revelou se escalará Roque Santacruz ou Cabañas no ataque. O Paraguai ocupa a quarta posição na Eliminatórias com 19 pontos, à frente do Uruguai, que tem 16. Depois do Brasil, os paraguaios enfrentam a Bolívia, na quarta-feira.