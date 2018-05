Careca brilha e Náutico ganha do Vila Nova em partida pela Série B

SÃO LOURENÇO DA MATA - O Náutico demonstrou que não se abateu com a perda do título do campeonato pernambucano na última quarta-feira, para o rival Sport, e voltou a sorrir neste sábado, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova. A partida foi disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e foi válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o time pernambucano chegou à sua primeira vitória e subiu para a quarta posição, com quatro pontos. Já o Vila Nova, do técnico Sidney Moraes, segue sem vencer na competição, com apenas um ponto, na 17.ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Com dois times de qualidades técnicas parecidas, o jogo foi equilibrado desde seu início. Os poucos torcedores que comparecem à Arena Pernambuco viram o Vila Nova tomar as rédeas da partida e o Náutico responder logo em seguida.

Aos 14 minutos, o Náutico começou a tomar mais conta do jogo. Careca cruzou na pequena área e o atacante Marinho desviou de cabeça. A bola acertou o travessão do goleiro Cléber Alves. Aos 26 minutos, mais uma bola na trave. Desta vez Marinho recebeu dentro da área e chutou forte com o pé esquerdo. A bola explodiu no travessão.

De tanto insistir, o time pernambucano abriu o placar aos 34 minutos. Raí foi até o fundo e cruzou para a área. Elicarlos conseguiu ajeitar de cabeça e fez com que a bola chegasse em Careca, que só tocou de cabeça para o fundo das redes.

O Náutico continuou melhor no segundo tempo, acuando o time goiano no campo de defesa. O time de Sidney Moraes até tentava reagir, fugindo pelas laterais, mas parava na boa marcação dos pernambucanos. Com isso, o Náutico aproveitou e marcou o segundo gol. Careca recebeu dentro da área e chutou forte de esquerda, ampliando aos 31 minutos.

Pela terceira rodada, o Náutico enfrenta o Ceará, no próximo sábado, às 16h20, em Fortaleza. Já o Vila Nova recebe o Avaí, em Goiânia, também no sábado, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 X 0 VILA NOVA

NÁUTICO - Alessandro; Jackson, Leonardo, Flávio e Raí; Dê, Elicarlos (Vinícius), Yuri e Zé Mário (Paulo Júnior); Marinho (Leleu) e Careca. Técnico - Lisca.

VILA NOVA - Cléber; Ângelo (Gustavinho), Álvaro, Gabriel e Christiano; Gilmak, Léo Rodrigues, Radamés (Nenê Bonilha) e Almir; Rafael Oliveira (Thiago Furlan) e Marcelo Toscano. Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - Careca, aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Ângelo e Radamés (Vila Nova); Vinícius (Náutico).

RENDA - R$ 18.550,00.

PÚBLICO - 3.075 presentes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE)