Careca joga em prol das vítimas na Ásia O brasileiro Careca é uma das estrelas do jogo beneficente que será realizado no dia 1º de março, na Indonésia, para ajudar as vítimas da tsunami. O ex-atacante do São Paulo, Guarani, Napoli e seleção irá participar da equipe de ex-jogadores que foram astros do futebol mundial, como o colombiano Valderrama, o francês Blanc e o mexicano Jorge Campos. O confronto será com uma seleção de ex-jogadores locais. A partida será disputada no estádio Bung Karno, na província de Aceh, com capacidade de 110 mil pessoas. E a renda será toda revertida para a educação das crianças do país que ficaram orfãs após o desastre natural de dezembro. A Indonésia foi um dos locais mais atingidos pela tsunami, com mais 230 mil mortos e desaparecidos.