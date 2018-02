Careca nega influência no caso Maradona O ex-jogador Careca negou nesta terça-feira que tenha indicado uma clínica para o argentino Diego Maradona continuar no Brasil seu tratamento para se livrar da dependência de cocaína. De volta ao País, depois de participar de uma partida pela seleção brasileira de Masters na Inglaterra, ele ficou irritado ao saber que seu nome foi envolvido nos boatos. ?Nunca falei nada a esse respeito. Conheço o trabalho da clínica do Padre Haroldo Rahm, em Campinas, e sei que ele se mantém com dificuldade. Não haveria a menor condição de o Maradona ficar lá?, disse Careca. O ex-jogador contou que falou por telefone com Maradona há três semanas, quando o argentino saiu da Clínica Suíço-Argentina e estava em um sítio de um amigo. ?Conversamos por uns dez minutos, ele estava com a voz meio rouca, mas parecia bem. Conversei um pouco com a esposa dele também, mas nunca falamos sobre alguma indicação minha para clínicas brasileiras. Isso é coisa de quem está querendo se aproveitar para fazer marketing?, disse Carioca. Careca também negou que tenha indicado a clínica Master Mind, em Jundiaí, para que Maradona pudesse iniciar o tratamento. ?Nunca ouvi falar dessa clínica?, disse o ex-jogador.