Careca "retorna" ao Guarani Após 17 anos, o atacante Careca voltou a vestir a camisa 9 do Guarani nesta quinta-feira à tarde, em um amistoso realizado em Campinas, contra o New England Revolution, dos Estados Unidos. Com seu mesmo estilo oportunista, jogando na área adversária, mas evidentemente, Careca não mostrou aquela forma que levou Guarani ao título brasileiro de 1978, chegando até a perder um pênalti, aos quatro minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, quando foi substituído, aos 36 minutos da etapa final, Careca foi saudado por toda a torcida. Perto de duas mil pessoas compareceram ao estádio, contribuindo cada uma com um quilo de alimento encaminhado a duas instituições da cidade. Dentro de campo, o Guarani não utilizou seu time titular, usando o jogo para expor alguns jovens jogadores que estariam sendo pretendidos pelo time americano, em negociação que estaria sendo realizada pelo próprio Careca, organizador do amistoso. O pênalti perdido por Careca não tirou a vitória do Guarani, que fez 3 a 1. O atacante Léo foi o grande destaque, marcando dois gols, com o zagueiro Gustavo completando o placar. Harris descontou para o New England. O time campineiro, agora, se concentra apenas no jogo contra o América, domingo, no estádio "Edson Passos", pelo torneio Rio-São Paulo.