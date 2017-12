Carille comanda último treino do ano e confirma Corinthians com 3 titulares

Já em clima de despedida de um ano tão vitorioso, o técnico Fábio Carille comandou neste sábado do último treino do Corinthians em 2018. Com o título do Campeonato Brasileiro garantido há algumas rodadas, o treinador dará descanso para quase todos os seus titulares e escalará uma equipe alternativa para encarar o Sport no domingo, na Ilha do Retiro, pela última rodada.

+ Rodrigo Figueiredo se apresenta para torcida do Corinthians

Da equipe que garantiu o título brasileiro e já é conhecida pelo torcedor, serão apenas três remanescentes. O goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena e o volante Gabriel atuarão no domingo. Entre as mudanças, está a entrada do jovem meia Rodrigo Figueiredo, de 21 anos, que estreou como profissional pelo Corinthians na derrota por 3 a 0 para o Flamengo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No treino deste sábado, a principal novidade ficou por conta da participação do zagueiro Pedro Henrique. Substituto natural de Pablo, que não seguirá no clube em 2018, o jogador havia ficado de fora da atividade de sexta por uma gripe, mas se recuperou e jogará no domingo.

Desta forma, o Corinthians está confirmado para encarar o Sport com: Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim.

Se o time paulista já conquistou o Brasileirão e apenas cumprirá tabela no domingo, o Sport terá um duelo importantíssimo. Afinal, ocupa a 17.ª colocação na tabela, com 42 pontos, precisa vencer o Corinthians e ainda torcer por tropeço do Coritiba ou do Vitória nesta última rodada para não ser rebaixado.