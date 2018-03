Carille comemora ponto conquistado na estreia na Libertadores

O técnico Fábio Carille viu dois tempos distintos no empate por 0 a 0 diante do Millonarios, na Colômbia, na noite desta quarta-feira, na estreia do Corinthians na Libertadores. Por isso, ele considerou o empate um bom resultado.

+ Corinthians empata na estreia na Libertadores

"Nosso primeiro tempo não foi bom. Isso precisa ser destacado. No segundo tempo, nós conseguimos ajustar a marcação. Pelos dois tempos - Millonarios melhor no primeiro e o Corinthians melhor no segundo -, o empate foi o melhor resultado", disse o treinador em entrevista coletiva no estádio El Campín.

Pensando nos próximos confrontos, o treinador avalia que conquistar um ponto fora de casa foi importante e deve ser comemorado. "A nossa estratégia era buscar a vitória, mas por tudo o que aconteceu no primeiro tempo, temos de comemorar o ponto conquistado. Em uma competição difícil como a Libertadores, é importante somar pontos fora de casa", completou o treinador.

A altitude de 2600 metros da cidade de Bogotá não foi um problema, na visão do treinador. Os jogadores tiveram dificuldades apenas na parte técnica, para controlar a força e a intensidade dos chutes. "Minha ideia era controlar ainda mais o jogo para o time não sentisse, mas nós conseguimos suportar bem", afirmou.

O destaque da equipe foi o setor defensivo. Praticamente sem falhas, os zagueiros Henrique e Balbuena anularam a jogada aérea do rival. Cássio levou praticamente um susto no jogo todo, quando o atacante Ayron Del Valle, o único perigoso, cabeceou sozinho, mas errou no final do primeiro tempo.

O esquema sem o camisa 9, a referência na área, não funcionou tão bem como no clássico com o Palmeiras. Embora tenha se defendido com eficiência, o time não teve força para atacar. As alterações de Carille na etapa final, com Júnior Dutra e Sheik, não alteraram o panorama.