Carille comemora resposta positiva do elenco: 'Está sendo maravilhoso'

O técnico Fábio Carille está satisfeito com o rendimento da equipe neste começo de temporada. A resposta tem sido positiva em relação ao trabalho. O Corinthians conquistou o quarto triunfo consecutivo ao bater o Mirassol no sábado e lidera o seu grupo com folga no Campeonato Paulista.

"Estou muito feliz pelo trabalho, um entendimento legal. Dentro do que trabalhamos dá para ver que os jogadores sabem o que fazer", afirmou o treinador.

Contra o Mirassol, apesar de sofrer dois gols - o primeiro por desatenção e o segundo em uma cobrança de falta de Xuxa -, o Corinthians demonstrou segurança defensiva ao enfrentar uma das melhores equipes até aqui na competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carille comemora o sucesso do sistema de marcação e acredita que, ao ter uma equipe segura, isso facilitará o trabalho ofensivo. "A nossa preocupação primeiro era arrumar lá atrás. A parte ofensiva iria crescendo depois disso. Sempre deixei isso claro, da organização, entrega e vontade."

O treinador também ficou satisfeito com o comportamento da equipe. Mesmo saindo atrás no placar, os jogadores não sentiram o golpe e viraram o jogo ainda no primeiro tempo. Depois, na etapa final, não se abateram com o gol de empate e foram buscar o terceiro gol. "O grupo vai amadurecendo nessas situações de sair perdendo e buscar resultado. A resposta do grupo todo está sendo maravilhosa", concluiu Carille.