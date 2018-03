Carille completa 100 jogos e elege vitória sobre Palmeiras como a mais marcante

A partida deste domingo contra o São Paulo, no Morumbi, não será importante apenas por ser o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Nela, o técnico Fábio Carille completará 100 jogos como comandante do Corinthians.

+ Leia mais notícias sobre o Corinthians

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista

+ Clayson é relacionado e Corinthians fecha preparação com dúvidas para o clássico

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ São Paulo tenta quebrar tabu de 18 anos contra o Corinthians

Feliz com a marca, o treinador relembrou neste sábado alguns momentos marcantes. E garantiu que o triunfo sobre o Palmeiras em 2017, por 1 a 0, na primeira fase do Campeonato Paulista, foi o mais importante de sua trajetória.

"A vitória mais marcante é contra o Palmeiras: 1 a 0 no nosso estádio (pelo Campeonato Paulista de 2017). Por tudo que aconteceu naquele jogo: expulsão do Gabriel, equipe em formação, Palmeiras era o campeão brasileiro. Foi uma vitória que carimbou e todos passaram a olhar diferente para nós", lembrou.

Com um retrospecto de 51 vitórias, 29 empates e 19 derrotas, além de um título brasileiro, Carille falou também sobre o orgulho de completar essa marca. "O que mais me orgulha é ser técnico do Corinthians. Da forma que aconteceu, chegar a 100 jogos... Passaram-se 117 técnicos no Corinthians. 14% dos técnicos chegaram a 100 jogos. Fico orgulhoso e feliz por tudo", contou o treinador, destacando também a importância da torcida.

"Falar da torcida é só agradecer. Que vocês venham juntos, com a força de sempre, jogando para 30, 35, 40 mil pessoas. Que vocês continuem firmes e fortes conosco. Muito obrigado", acrescentou.

O treinador também aproveitou a efeméride para agradecer alguns personagens importantes em sua carreira, como Mano Menezes e Tite. "Sou grato ao Mano Menezes e ao Sidnei Lobo que me trouxeram para o clube. Continuei no Corinthians depois que eles foram para a seleção brasileira, tive o prazer de trabalhar com o Tite e conquistei dez títulos como auxiliar e como treinador. É um sonho. Quero mudar isso no Brasil e ficar aqui por muitos anos. Requer muitas coisas, mas quem sabe?", completou.