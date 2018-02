Carille confirma sondagem do Atlético-MG e avisa: 'Nada me tira do Corinthians'

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, confirmou que recebeu uma sondagem do Atlético-MG para assumir o lugar de Oswaldo de Oliveira, demitido do clube mineiro. Entretanto, o treinador corintiano disse ter descartado imediatamente qualquer possibilidade de negociação.

“Por minha vontade, nada me tira do Corinthians. Tem que ser uma coisa que me seduz demais. Nem me refiro a questão de valores, mas de projeto, tempo de trabalho, essas coisas”, disse o treinador.

Carille também afirmou que não vê falta de ética do Atlético-MG em procurá-lo. “Foi apenas uma sondagem. Tenho um contrato e tudo pode acontecer. Tenho certeza que se tivesse aberto uma proposta, o Atlético teria procurado o Corinthians. Gostei da atitude do Atlético. Fico feliz pelo reconhecimento”, completou.

Curiosamente, Oswaldo de Oliveira foi contratado pelo Corinthians em 2016 justamente para ocupar o lugar de Carille, que havia sido efetivado pela diretoria, mas pouco tempo depois, o presidente Roberto de Andrade mudou de ideia e resolveu ir atrás de um treinador com maior currículo.

Carille está no Corinthians desde 2009, mas se tornou técnico do time, de fato, no fim de 2016. Anteriormente, foi auxiliar técnico e chegou a assumir interinamente a equipe algumas vezes.