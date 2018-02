Carille diz que não ouve torcida e pede voto de confiança em Kazim

O técnico Fábio Carille ainda não decidiu se vai apostar em Júnior Dutra ou Kazim para enfrentar o Novorizontino, domingo. O treinador do Corinthians chegou a testar o turco entre os titulares no treino de quarta e quinta, mas só definirá quem joga na sexta-feira. Mas fez questão de sair em defesa do tão criticado atacante nesta quinta-feira, em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, e afirmou que não dá ouvidos para os pedidos da torcida.

"Primeiro, peço que o torcedor acredite em quem está aqui. Fazemos pensando no melhor para o Corinthians e não escuto (a torcida). Se escutasse, não teria o escalado contra o Avaí. Respeito todos os atletas e não desisto de nenhum. Se ele vai começar jogando ou não, não quer dizer que está fora”, disse o treinador, que apesar do apoio, admitiu ver Kazim não rendendo o esperado. “Está abaixo? Está. Tem outros que precisam melhorar? Tem”.

Nesta quinta, Carille comandou um trabalho tático e usou Kazim e Júnior Dutra como titulares. Iniciou a atividade com o time que derrotou o São Paulo no último sábado, com o turco. Depois, o trocou por Dutra.

Enquanto não define o titular, Carille já sabe que contará com novidade no banco de reservas. Ele confirmou que Emerson Sheik ficará no banco de reservas diante do Novorizontino. “O Emerson, trabalhei com ele em todo o período no Corinthians. É um amigo e um cara privilegiado fisicamente. São impressionante os testes de força, mas ele não vai suportar 90 minutos. Vamos ter jogos enroscados, de Libertadores, e ele vai ser muito importante para nós”, projetou o treinador.

Henrique, que teve seu nome registrado no BID na quarta-feira, ainda não tem condições físicas e será preparado para as próximas rodadas. O elenco do Corinthians volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.