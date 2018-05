Carille indica Corinthians com Pedrinho, Danilo e Roger entre os titulares

O técnico Fabio Carille havia adiantado que mexeria no time do Corinthians para o duelo contra o Ceará no domingo, às 11h, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste sábado, ele indicou mudanças especialmente no setor ofensivo.

O jovem Pedrinho, que os torcedores tem pedido entre os titulares, o veterano Danilo e o estreante Roger devem começar a partida. Além deles, o meia Marquinhos Gabriel receberá nova oportunidade para começar em campo.

As alterações acontecem devido ao desgaste físico provocado pela sequência de partidas e pelas viagens realizadas pela equipe nas últimas semanas. O time alvinegro fez seis partidas nos últimos 17 dias e vem de derrotas para Atlético-MG (1 a 0, em Belo Horizonte) e Independiente (2 a 1, na Arena Corinthians).

Ainda haverá uma sequência de nove jogos até o final deste mês. Carille também se mostrou preocupado com o horário da partida, às 11 horas, quando o calor costuma ser intenso. Anteriormente, pela segunda rodada da competição, os corintianos golearam o Paraná por 4 a 0, em Curitiba, em confronto também iniciado no final da manhã.

No treino tático deste sábado, a formação titular contou com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Danilo; Roger. O Corinthians ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro com seis pontos, a um do líder Flamengo.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter.

Laterais - Juninho Capixaba, Mantuan e Sidcley.

Zagueiros - Balbuena, Henrique, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes - Gabriel, Maycon e Paulo Roberto.

Meias - Danilo, Jadson, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Thiaguinho e Pedrinho.