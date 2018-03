Carille minimiza desistência de Pottker e aposta em Carlinhos no Corinthians

O técnico Fábio Carille preferiu demonstrar tranquilidade com a notícia de que o atacante William Pottker não irá mais para o Corinthians. O treinador afirmou ter conhecimento da situação, apoiou a ideia da diretoria e assegurou que a intenção é apostar no crescimento do garoto Carlinhos.

"Vamos dar chance para a base e o Carlinhos vai passar a treinar com a gente agora", disse o treinador. Carlinhos vai se reapresentar ao time profissional nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, junto com o volante Mantuan e o atacante Pedrinho.

Carille contou que monitora Pottker desde quando ele estava no Linense e gostaria de contar com seu futebol, mas não vê motivos para lamentações. "Ele é um jogador que vem se destacando desde o Linense e manteve o bom nível no Campeonato Brasileiro", comentou.

A diretoria do Corinthians anunciou na quarta-feira a desistência da contratação de Pottker após o atleta ser utilizado pela Ponte Preta na Copa do Brasil e, por causa disso, não poderia atuar por nenhum outro clube no torneio. Os corintianos ficaram irritados com a postura dos ponte-pretanos e decidiram cancelar a negociação.

Embora Carille tenha dito que vai apostar em Carlinhos, a diretoria analisa o mercado e pode utilizar os R$ 7 milhões que seriam gastos em Pottker para buscar outro atacante. Entretanto, as inscrições para o Campeonato Paulista estão praticamente encerradas para o clube. Já foram 26 atletas inscritos e restam apenas duas vagas, que serão de Jadson e um goleiro. Walter se recupera de lesão no tórax e caso não consiga melhorar nos próximos dias, Matheus Vidotto seria inscrito em seu lugar.