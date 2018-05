Carille nega interferência da diretoria em possível punição a Sheik

Fábio Carille preferiu não comentar a expulsão de Emerson Sheik na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Independiente, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians. Entretanto, o treinador deixou claro que, caso exista alguma punição ao jogador, partirá dele a decisão e não dá diretoria.

"O que tem de ser feito passa por mim, não pela diretoria ou ninguém. Quero ver tudo, se ele foi provocado, não sei. Quando a gente viu, já estava tendo a confusão lá. De toda forma, creio que ele deve ter errado, mas vou ver o lance para depois tomar a decisão", disse o comandante corintiano.

Sheik entrou no lugar de Jadson e ficou apenas 1m40s em campo, até dar uma entrada dura, sem bola, em Miño, e levar o cartão vermelho direto. Com a expulsão, ele não poderá atuar diante do Deportivo Lara, na próxima rodada.

O jogador postou em sua página no Instagram um pedido de desculpas e admite que errou ao cair na provocação do adversário. "Cometi um erro e certamente sou passivo em errar novamente, já acertei muito e vou continuar fazendo as coisas para que a margem de erros seja bem menor que os acertos ... vou continuar com o foco em levantar mais títulos pelo clube que escolhi amar verdadeiramente", escreveu o atacante, de 39 anos.

Além dele, desfalques certos para enfrenta o Lara são Clayson, Ralf e RenÊ Júnior, todos machucados. Fagner está sendo analisado dia a dia e também não tem o retorno assegurado ainda.