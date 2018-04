Carille prevê leve queda de rendimento do Corinthians após 'turno fora do normal'

O técnico Fábio Carille espera resultados bem diferentes para o Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que a equipe não vai conseguir repetir o feito obtido no primeiro turno, quando obteve 47 pontos. Além disso, na sua avaliação, todos os outros clubes deverão se preparar melhor para encarar o líder do torneio.

"Passamos a ser o time a ser batido. Nosso primeiro turno foi fora do normal e sabemos disso. Se a gente fizer 38 pontos no segundo turno será demais. Será difícil repetir o desempenho, mas levaremos muito a sério. Nos outros anos estudávamos os adversários que estavam à nossa frente e vejo isso como algo normal. Estamos na linha de tiro", disse o treinador.

Para a partida contra o Atlético Goianiense, sábado, às 19 horas, no Itaquerão, o treinador espera por dificuldades, justamente por algo que faria com que o favoritismo fosse absoluto para a equipe, a péssima situação do time goiano, o lanterna do Brasileirão.

"Será um jogo complicado, pois o Atlético-GO não tem nada a perder e não tem responsabilidade. A conversa de pós-jogo foi para falar que precisamos ser pacientes e não querer fazer gol de qualquer jeito. Precisamos rodar a bola e saber o momento certo para finalizar", destacou.

E mais uma vez, a arena estará lotada para acompanhar a partida. Foram vendidos mais de 35 mil ingressos para a partida, que pode deixar o Corinthians com 13 pontos de vantagem, já que o Grêmio só jogará semana que vem, dia 3, contra o Sport.