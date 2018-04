Carille tem três candidatos para a vaga de Clayson no Corinthians

Sem poder contar com Clayson, expulso, o técnico Fábio Carille, do Corinthians, tem três substitutos para escalar na decisão com o Palmeiras. Jadson, Romero e Pedrinho disputam a vaga, com o garoto revelado pelo clube tendo boas chances de ser a novidade no domingo.

+ Cássio pede árbitro justo para a decisão com o Palmeiras

+ Andrés diz que Palmeiras foi feliz em uma bola e Corinthians é zebra

Se o treinador decidir manter o esquema tático, Pedrinho é quem melhor se encaixa na vaga, pois é driblador como Clayson e Carille disse, após a derrota por 1 a 0 no sábado, que iria montar um time ofensivo para o encontro no Allianz Parque.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Algo que joga contra Pedrinho é a questão física. Carille acredita que ele ainda não consegue suportar 90 minutos, mas o garoto disse que se sente mais preparado e só saberá o tempo que aguenta jogar se for colocado em campo. Contra o Palmeiras, ele foi um dos melhores do Corinthians, embora tivesse entrado na etapa final.

Se Carille preferir optar por uma formação mais experiente e técnica, Jadson é quem ganha força. Ele voltou a ser relacionado no sábado, após seis jogos fora, e seria uma opção para dividir com Rodriguinho a missão de criar jogadas.

O comandante corintiano avisou que não irá atuar com dois meias centralizados e Jadson teria que cair pelas pontas, função que ele não consegue render o esperado e já disse que não gostaria de jogar.

Quanto a Romero, o paraguaio seria uma opção mais conversadora comparável a Pedrinho. Ele também joga pelas pontas e consegue marcar mais, entretanto, não tem a mesma habilidade que o jovem atacante.

O Corinthians terá a semana livre para treinar, enquanto o Palmeiras jogará terça-feira pela Libertadores. A parada será benéfica para os corintianos recuperarem o fôlego.