Carille vê atuação do Corinthians como uma das melhores do ano

Fábio Carille foi só elogios ao time do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, na Arena Corinthians. O treinador acredita que a atuação tenha sido uma das melhores da equipe na temporada.

“Depois vou assistir a partida com calma, mas creio que tenha sido um dos melhores jogos do Corinthians no ano. Nem na final do Campeonato Paulista eu vi o time com tanta triangulação e envolvimento. Estou muito feliz com o que vi”, comemorou o comandante corintiano.

Na visão do treinador, o Palmeiras só conseguiu atacar quando o Corinthians falhou. “As oportunidades do Palmeiras foram em cima dos nossos erros. Conseguimos rodar a bola e, no segundo tempo, tivemos possibilidade até de fazer mais gols”, analisou.

Para evitar pressão do rival, um dos pontos fundamentais para Carille era conseguir anular a principal jogada do time alviverde. “O que mais o Palmeiras tem feito de bom é o contra-ataque, com jogadores chegando rápido e sendo muito bem treinados pelo Roger. Nos preocupamos e o que conseguimos fazer bem, foi na questão do contra-ataque", explicou.

O elenco do Corinthians volta aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Os atletas que não atuaram contra o Palmeiras farão um amistoso contra a seleção brasileira sub-20. O time alvinegro volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o Deportivo Lara, na Venezuela.