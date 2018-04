Carini e Werley ficam fora de treino do Atlético-MG O treinamento do Atlético Mineiro nesta quarta-feira na Cidade do Galo não contou com a presença do goleiro Carini e do zagueiro Werley. Contundidos, eles ficaram do trabalho tático, que começou a definir a escalação da equipe para o confronto com o Santos, domingo, no Mineirão.