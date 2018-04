Carini e Werley treinam e jogam pelo Atlético-MG

Carini, que fez sua estreia no gol do Atlético-MG no empate por 0 a 0 com o Náutico, havia ficado fora da atividade de quarta-feira por conta de dores na coxa esquerda. Já Werley, titular da zaga atleticana, reclamou na quarta de dores no tornozelo esquerdo.

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG treinou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores realizaram trabalhos físicos. No período da tarde, o técnico Celso Roth comandou um treinamento tático visando o confronto com o Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.