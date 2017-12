Carioca 2004 quer resgatar a boa imagem Há duas décadas no poder da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana reuniu nesta quinta-feira dirigentes de clubes cariocas para apresentar a fórmula de disputa do próximo Campeonato Estadual. E, diante de uma platéia cética, disse em tom solene: "Vamos recuperar a dignidade e promover um grande campeonato. Queremos passar a melhor imagem possível do Carioca." Representantes de Vasco, Botafogo e Fluminense participaram do encontro. Mas ninguém do Flamengo esteve no coquetel oferecido por Viana numa casa de festas no centro do Rio. A competição terá 17 datas e começará em 24 de janeiro. O jogo final está previsto para 17 de abril. Doze clubes vão disputar o campeonato. Eles estarão divididos em dois grupos. O Grupo A contará com Americano, Bangu, Botafogo, Olaria, Portuguesa e Vasco. No B estarão América, Cabofriense, Flamengo, Fluminense, Friburguense e Madureira. Haverá dois turnos. O primeiro representa a Taça Guanabara e os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo em turno único. Os dois melhores de cada grupo se classificam para uma semifinal simples. Depois, os vencedores de cada jogo decidem o título do primeiro turno. No returno, também chamado de Taça Rio, as equipes atuam contra as do outro grupo. Mais uma vez os dois melhores se credenciam para a semifinal. E os vencedores fazem a final numa única partida. Para se conhecer então o campeão carioca, haverá um jogo entre os vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio. Se houver empate no confronto, é possível que o título seja decidido nos pênaltis, sem a disputa de prorrogação - a definição desse item depende ainda de acordo entre os clubes. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, criticou a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a quem acusou de esvaziar os campeonatos estaduais. "O torcedor carioca não se interessa por vitórias contra Corinthians, Grêmio. Ele quer ver o seu time derrotando os clubes da cidade", afirmou. Eis a relação dos primeiros jogos da Taça Guanabara: Grupo A 24/1 - Vasco x Portuguesa - São Januário 24 ou 25/1 - Botafogo x Olaria - Caio Martins 24 ou 25/1 - Americano x Bangu - Campos. Grupo B 24 ou 25/1 - América x Friburguense - Edson Passos; 24 ou 25/1 - Cabofriense x Flamengo - Cabo Frio 24 ou 25/1 - Madureira x Fluminense - Conselheiro Galvão.