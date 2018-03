Carioca: árbitro será sorteado A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu que um sorteio decidirá qual o juiz que apitará a primeira partida da decisão do título Estadual, entre Vasco e Flamengo, neste domingo. Participam da disputa Léo Feldman, Reinaldo Ribas e Ubiraci Damásio. O nome do sorteado será divulgado no dia do clássico, às 13h, no Maracanã. Os auxiliares já foram escolhidos e são Manoel do Couto e Élson Passos.