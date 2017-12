Carioca: cheiro de marmelada no ar Basta um empate nesta quarta-feira, às 20h30, em São Januário, para que Vasco e Americano garantam vaga na semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca. O resultado, no entanto, não interessa ao Botafogo, que além de vencer o Bangu, às 20h30, no Caio Martins, tem de torcer pela vitória do Vasco para se classificar. O discurso é de que não haverá ?marmelada? ? mesmo em se tratando dos clubes dos amigos Eurico Miranda, presidente do Vasco, e Eduardo Vianna, presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, torcedor declarado do time de Campos. O técnico do Vasco, Geninho, está preocupado com a escalação da equipe. Apesar de ter treinado nesta terça-feira, o atacante Valdir sentiu dores no pé direito e permanecerá fazendo tratamento até a hora da partida. Já o zagueiro Wescley foi poupado, por causa de dores na panturrilha direita. No Americano, o técnico Toninho Andrade admitiu que o empate será um bom resultado e, por isso, não irá se ?expor?. O zagueiro Laerte cumprirá suspensão automática. Entra Márcio Pedra.