Carioca começa com afronta a Melles O Campeonato Estadual do Rio de 2002 começa neste sábado com a participação dos quatro grandes clubes da cidade, que atuarão com equipes reservas. Pelo Calendário Quadrienal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), elaborado em acordo com o Ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco só entrariam na competição no terceiro turno, após o término do Torneio Rio-São Paulo. Com o objetivo de desafiar Melles, o presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, conseguiu convencer os quatros grandes a participarem do Estadual. "Temos de ter a presença deles, senão as pequenas equipes não sobreviverão", disse o dirigente. "Não posso aceitar uma imposição desse ministro que nada entende de Futebol." Além dos quatro grandes, o Estadual de 2002 terá a participação de América, Americano, Bangu, Entrerriense, Friburguense, Madureira, Olaria e Volta Redonda. Regulamento - Os 12 times se enfrentarão em turno e returno, no sistema de pontos corridos. Ao final dos dois turnos, os oito melhores estarão classificados para a terceira etapa. Divididos em dois grupos de quatro, jogarão entre si e o campeão de cada grupo disputa a final que vai decidir o campeão Estadual de 2002. Rodada - A primeira rodada do Estadual de 2002 tem seu início neste sábado, com os jogos entre Vasco x Bangu e América x Olaria, às 16h, em São Januário e Edson Passos, respectivamente. Americano x Volta Redonda, em Campos; Flamengo x Madureira, em Cabo Frio; e Entrerriense x Friburguense, em Três Rios, são os jogos de domingo. Na segunda-feira estava previsto a realização do clássico entre Fluminense x Botafogo, no campo do Madureira, mas o confronto foi adiado para o dia 1º de fevereiro. Sem interesse para os torcedores, a tendência é a de que a competição dê prejuízos aos clubes nas primeiras rodadas, por causa dos fracos times que estarão em campo. As grandes equipes passarão a utilizar suas principais equipes somente após a eliminação do Rio-São Paulo. A principal partida deste sábado é entre Vasco e Bangu. A equipe de São Januário atua com todos os jogadores reservas. O técnico vascaíno Evaristo de Macedo quer aproveitar a competição para observar novos jogadores. No Bangu a principal atração é Antônio Lopes Júnior, que é filho do coordenador-técnico da seleção brasileira, Antônio Lopes. Para a estréia no Estadual, Júnior, que é técnico dos juniores, está com várias dúvidas para escalar o time.