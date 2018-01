Carioca: Madureira vence a primeira Nos demais confrontos que completaram a rodada do Campeonato Carioca neste domingo, o Madureira obteve a primeira vitória na competição ao derrotar, em casa, o Americano, por 1 a 0, gol de Sorato, a 1 minuto do segundo tempo. O Friburguense também triunfou ao superar a Portuguesa, por 2 a 0, em Friburgo, com gols de Robinho, a 1 minuto e 38 minutos do segundo tempo.