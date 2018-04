Carioca: Madureira vence Flamengo Na seqüência da primeira rodada do Campeonato Carioca, o Madureira derrotou o Flamengo por 3 a 2 hoje à tarde, em Cabo Frio. Os gols do Tricolor foram marcados por Sorato (2) e Bira. Edmílson e Vítor descontaram para o Rubro-Negro. Nos outros dois jogos realizados hoje, o Americano, com gols de Sandrinho e Neto, venceu o Volta Redonda, por 2 a 1, em Campos. Fábio marcou o gol de honra da ?equipe do Aço?. Em Três Rios, o Entrerriense empatou por 1 a 1 com o Friburguense. Os gols das equipes foram marcados por Reginaldo e Tota, respectivamente. Hoje, na abertura do Carioca, o Vasco venceu o Bangu por 3 a 0, em São Januário, e o Olaria derrotou o América por 3 a 1, em Édson Passos. A partida entre Fluminense e Botafogo, que jogariam amanhã fechando a primeira rodada, foi transferida para o dia 1º de fevereiro.