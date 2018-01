Carioca: Madureira vence Olaria Em outro jogo do grupo B do Estadual do Rio nesta quarta-feira, o Madureira venceu o Olaria, por 1 a 0, gol do atacante Sorato, aos 20 minutos do primeiro tempo, na Rua Bariri. Com o resultado, o Tricolor do subúrbio carioca totalizou seis pontos, e superou o adversário, que permaneceu com quatro.