Carioca terá mais dois jogos na quarta Sob a liderança do atacante Túlio, conhecido por seu marketing pessoal, o Volta Redonda enfrenta nesta quarta-feira a Portuguesa, fora de casa, com a intenção de se manter entre os líderes do grupo A da Taça Guabanara - primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo vai começar às 16 horas, no Estádio Luso Brasileiro. Na primeira rodada da competição, o Volta Redonda derrotou o Friburguense, por 1 a 0, no remodelado Estádio da Cidadania. Já a Portuguesa valorizou a derrota para o Vasco, por 2 a 1, em São Januário. Mais tarde, às 20h30, o Olaria, que derrotou o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, visitará a Cabofriense, no Estádio Correão. O time da casa, sob o comando do técnico Paulo César Gusmão, estreou mal. Perdeu para o Americano, em Campos, por 2 a 1.