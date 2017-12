Carioca vence última etapa da F-Renault A última etapa da F-Renault brasileira, neste domingo, em Interlagos, foi uma recompensa para um dos pilotos mais promissores que disputam a categoria e também para sua maior incentivadora. O carioca Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, obteve sua primeira vitória no ano e a bandeirada foi dada por sua avó, Wanda, de 70 anos. É ela que consegue patrocínio para o neto competir. ?Minha avó me apóia bastante e sei que esta vitória foi um grande momento para ela também. Foi demais?, disse Patrick, que completou as 24 voltas em 39min49s513 (média de 155,80 km/h). Em segundo ficou o paulista Daniel Serra, da Bassani Racing, a 4s361, seguido pelo baiano Diego Freitas, da UniOil, a 4s685. Diego foi a 148 pontos e garantiu o vice-campeonato. O campeão Allam Khodair (Giaffone Racing), quarto neste domingo, fez 186 pontos. Copa Clio - O carioca Elias Júnior conquistou neste domingo o título ao chegar em segundo lugar na última etapa. Ele terminou a prova a 0s653 do vencedor, o brasiliense Alexandre Conill, que completou as 19 voltas em 40min16s088. Elias Júnior terminou o campeonato com 163 pontos. O vice-campeão foi o paulista Fábio Carreira, com 140.