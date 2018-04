Cariocas assumem dívida para poderem entrar na Timemania

Oito clubes cariocas assinaram nesta segunda-feira, na sede da Caixa Econômica Federal no Rio, o parcelamento de suas dívidas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com a Previdência Social, a Receita Federal e a Fazenda Nacional, pré-requisito para participar da Timemania, loteria criada pelo governo federal para quitar os débitos dos times de futebol com a União. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Olaria e Americano participaram da solenidade, enquanto o Volta Redonda não esteve presente - já assinara o parcelamento anteriormente, em separado. Na prática, a assinatura do contrato garante aos clubes o recebimento da certidão negativa de débitos, o que lhes permite conseguir empréstimos e financiamentos junto a bancos públicos e participar de licitações. A previsão da Caixa é lançar a loteria em fevereiro, mas para tal dependerá da adesão de outros clubes do País. No total, são 98 clubes aptos a participar do programa. Juntos, suas dívidas superam os R$ 2 bilhões - R$ 155 milhões apenas com o FGTS, segundo cálculos da Caixa. A quitação será feita ao longo de 240 meses. "A Timemania é a redenção dos clubes de futebol", disse Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo, que terá de quitar cerca de R$ 170 milhões. "Trabalho com o esporte há muitos anos, como desportista, técnico e dirigente, e este é o projeto mais inteligente que já vi na área esportiva", elogiou o comandante botafoguense, frisando que a renegociação da dívida exigirá dos dirigentes uma nova forma de administração, séria e transparente. Do total das apostas na nova loteria, 22% dos recursos arrecadados serão destinados aos clubes e, no caso, ficarão retidos na Caixa para a quitação dos débitos. Para o pagamento das premiações da Timemania serão revertidos 46% do que for arrecadado com as apostas. O Ministério do Esporte, o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Penitenciário Nacional ficam com 3% cada. O Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paraolímpico repartirão 2%, e a Seguridade Social fica com 1%. Os presidentes dos clubes cariocas defenderam com veemência a Timemania, atacada por alguns como uma forma de perdoar as más administrações passadas. Eles ressaltaram que, na verdade, estão assinando a confissão de devedores. "Alguns idiotas opinam sem saber do que estão falando. Ninguém vai perdoar dívida de ninguém", enfatizou Roberto Horcades, presidente do Fluminense, clube que deve cerca de R$ 135 milhões à União. "O governo não está fazendo sacrifício algum. Esta é uma das iniciativas mais inteligentes já realizadas no mundo. Vai separar os bons dos maus dirigentes." Marcio Braga, presidente do Flamengo, cuja dívida gira em torno dos R$ 240 milhões, foi um dos principais articuladores da Timemania. E o que mais se demorou no discurso nesta segunda-feira. "A loteria é boa para os clubes, mas é muito boa para o governo, que vai receber uma dívida de outra forma impagável", apontou o dirigente. "Em todo o mundo, os governos precisaram injetar recursos públicos para salvar o futebol. Foi assim na Itália, na Inglaterra, na França. Aqui no Brasil, o governo federal vai recuperar os clubes sem gastar um tostão sequer." Os cartolas prevêem um futuro de glórias para o futebol brasileiro, agora com a Timemania, e não economizaram elogios ao presidente Lula. "Convivo na política há mais de 50 anos e, por ser de outro partido, posso dizer que o Lula foi o melhor dos presidentes que o País já teve no que se refere ao esporte", exaltou Marcio Braga. Vice-presidente de Fundos do Governo e Loterias da Caixa, Wellington Moreira Franco disse que a União não está fazendo favor aos clubes e antecipou o fortalecimento do futebol brasileiro. "O acordo é bom para todas as partes. O governo receberá o que lhe é devido e os times conseguirão manter seus craques no País, melhorando o nível do campeonato nacional. Tenho certeza que em 2014 o Brasil verá uma seleção composta principalmente com jogadores em atividade no País, o que irá produzir uma identificação maior com os torcedores", explicou Moreira Franco, também ex- governador do Rio.