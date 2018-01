Cariocas jogarão no sábado de Carnaval O sábado de Carnaval, no dia 1° de março, foi a data marcada pelo Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para a última rodada do turno único que vai decidir os quatro finalistas do Campeonato Estadual 2003. Hoje, os dirigentes cariocas definiram a tabela e a fórmula de disputa da competição. O Estadual terá 12 clubes que jogarão em turno único. Os quatro primeiros colocados se classificam para a fase seguinte, com o primeiro enfrentando o quarto e o segundo contra o terceiro, em jogos de ida e volta. Os vencedores fazem a final, também em duas partidas. O campeão da primeira fase receberá a famosa Taça Guanabara. Sobre as transmissões dos jogos, nas quartas-feiras e nos finais de semana, existem rumores de um acerto com a Rede Globo. A emissora estaria disposta a pagar R$ 4 milhões aos clubes, mas um impasse está impedindo o acerto final. Os quatro grandes times querem 80% deste montante com o restante ficando para os chamados pequenos. Estas equipes de menor porte reivindicam uma porcentagem maior. A primeira rodada foi marcada para o dia 18 de janeiro com Vasco e América realizando o jogo de abertura da competição, às 16h, em São Januário. As demais partidas serão disputadas no dia 19: Fluminense e Olaria, nas Laranjeiras; Flamengo e Friburguense, em Édson Passos; Botafogo e Bangu, em Moça Bonita; Americano e Volta Redonda, em Campos; e Madureira e Cabofriense, em Conselheiro Galvão.