Cariocas pedem ajuda aos paulistas Flamengo, Botafogo e Fluminense querem maior participação dos clubes paulistas na defesa do projeto que cria a Timemania, a loteria federal que geraria recursos para o pagamento de dívidas fiscais das agremiações com a União. O presidente do Flamengo, Marcio Braga, foi enfático e crítico ao cobrar dos co-irmãos mais empenho para a aprovação do projeto de lei no plenário da Câmara. "Falta apoio dos clubes paulistas. Com a exceção do São Paulo, não estão ajudando nada. Suponho que não tenham nenhuma dívida". O desabafo do dirigente do Flamengo marcou a entrevista dos presidentes dos três clubes cariocas, nesta segunda-feira, na zona sul do Rio. Braga, Bebeto de Freitas, do Botafogo, e Roberto Horcades, do Fluminense, devem ir à Brasília nesta terça a fim de retomarem o diálogo com parlamentares com o objetivo de viabilizar a votação do projeto, no mais tardar até a próxima semana. "A Timemania é a salvação dos clubes, com o realinhamento fiscal. Se isso não ocorrer, clubes da grandeza do Botafogo e do Flamengo podem fechar ainda este ano", disse Bebeto de Freitas. Eles citaram São Paulo, Grêmio, Internacional e Atlético-MG como exemplos de clubes de ponta interessados na discussão sobre pontos polêmicos do projeto e que desejam rapidamente a sua aprovação. Pelo texto atual do projeto, os clubes teriam 60 meses de financiamento com recursos da Timemania para saldar dívidas com a Receita Federal, o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço (FGTS) e o INSS (Instituo Nacional do Seguro Social). De acordo com Bebeto de Freitas, esse prazo é muito curto. "Defendo que o parcelamento se dê em 240 meses". A obrigação de os clubes que emprestarem sua marca ao Timemania tenham de se tornar empresas não consta do texto do projeto, mas vem sendo defendida pelo deputado federal Rodrigo Maia (PFL-RJ), líder de sua bancada na Câmara. A questão é rebatida por Braga, Bebeto e Horcades. "Ninguém é contra a empresa, mas como tocá-la se o patrimônio líquido dos clubes é negativo?", indagou o dirigente do Flamengo. "Se o meu clube vender tudo o que tem, a sede da Gávea, a concentração de São Conrado, 148 apartamentos na zona sul e outros bens, ainda assim ficaria devendo R$ 139 milhões. Quem vai querer investir numa empresa falida?". Segundo Horcades, a Timemania produzirá receita que não entrará nos cofres dos clubes, o que dá um aspecto de transparência ao projeto. "Os clubes não vão botar a mão no dinheiro, não há risco de desvio", assegurou.