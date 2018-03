Cariocas põem arbitragem sob suspeita Com a conquista antecipada do returno do Campeonato Carioca pelo Vasco, a expectativa para a última rodada, que começa amanhã, é quanto a briga de América, Cabofriense e Volta Redonda para fugir do rebaixamento. Somente uma dessas equipes vai para a Segunda Divisão e o clima é de desconfiança, por causa da possibilidade de uma armação para prejudicar os americanos. Mesmo com a vitória sobre o Volta Redonda, amanhã, no campo adversário, o América dependerá do resultado do confronto entre Cabofriense e Botafogo, no campo do Olaria. Sete vezes campeão estadual, o América tem igual número de pontos que o time de Cabo Frio (11), somados os dois turnos, mas tem somente dois gols de vantagem no saldo, primeiro critério de desempate. O segundo é o número de vitórias. Em uma situação mais confortável, o Volta Redonda, com 12 pontos e 9 gols de vantagem sobre o América, precisa somente de um empate para escapar do rebaixamento. A principal preocupação dos americanos é quanto à possibilidade de serem prejudicados pela arbitragem, por causa dos protestos de sua torcida contra o presidente da Federação de Futebol do Estado Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Viana. Com exceção do clássico entre Vasco e Flamengo, todas as partidas desta última rodada estão previstas para às 16h. Além de Volta Redonda e América e Cabofriense e Botafogo, completam a rodada: Americano e Olaria; Bangu e Madureira; e Friburguense e Fluminense.