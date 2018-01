Cariocas: sem vitórias no final de semana A fase do futebol carioca é tão ruim que os nove clubes da cidade que disputam o Campeonato Brasileiro, em suas três divisões, não conseguiram vencer no fim de semana. Pela Série C, na partida com mais possibilidades de vitória de um clube carioca - afinal dois deles estavam em campo -, houve empate por 1 a 1 no ex-clássico América x Bangu, ambos tradicionais clubes da zona norte e oeste do Rio. Além disso, o Olaria perdeu para uma equipe do interior do Estado, a Cabofriense, por 3 a 2; e a Portuguesa, do bairro da Ilha do Governador, foi derrotada pelo time do norte fluminense, o Macaé, por 1 a 0. Pela Série A, o Fluminense empatou com o Paysandu e o Flamengo, com o Goiás, em jogos realizados no Maracanã. Em Salvador, o Vasco perdeu para o Bahia por 3 a 0. Com os resultados da rodada, o Fluminense voltou a ficar sob ameaça de rebaixamento. Na Série B, o Botafogo empatou por 2 a 2 com o São Raimundo, em Manaus. A Terceira Divisão está na fase inicial e dois de cada grupo se classificam para a etapa seguinte. Desta forma, no grupo de América, Bangu, Olaria e Cabofriense, pelo menos um carioca permanecerá na competição. Pela falta de perspectiva dos cariocas no Brasileiro, a exceção é o Botafogo, na Série B, fica cada vez mais fácil entender a decisão do Madureira, equipe do subúrbio do Rio que desistiu de disputar a competição por considerá-la deficitária e de formato pouco atraente.