Cariocas têm duro começo de campeonato A situação está difícil para o futebol carioca. Dos quatro clubes do Rio que disputam o Campeonato Brasileiro, dois estão na zona rebaixamento - Vasco e Botafogo -, depois de 5 rodadas disputadas. E os outros dois - Flamengo e Fluminense - não estão muito longe das últimas posições. Além disso, apenas o Flu conseguiu vencer até agora - uma única vez. Os demais só colecionam derrotas e empates. A última rodada do Brasileiro, no fim de semana, foi novamente péssima para o futebol carioca. No sábado, o Vasco empatou em casa com o Grêmio. E no domingo, o Fluminense ficou no 0 a 0 com o Inter, em Porto Alegre, o Botafogo também empatou com o Paysandu, por 2 a 2, mas em Caio Martins, e o Flamengo foi humilhado pelo Vitória em Salvador: 5 a 1. O resultado de mais essa rodada desastrosa se reflete na classificação do campeonato. O Botafogo é o penúltimo colocado, com apenas 2 pontos e na frente apenas do Coritiba, que foi prejudicado pelos 6 pontos perdidos no STJD. O Vasco também tem 2 pontos, mas é o 21º colocado graças aos critérios de desempate. O Flamengo está bem perto da zona de rebaixamento. Com 3 pontos, graças a 3 empates que conseguiu, é o 20º colocado. Em melhor situação está o Fluminense, que já somou 6 pontos e está em 14º lugar. Mas a posição do Fluminense é fruto, principalmente, da sua vitória solitária, que lhe rendeu 3 pontos. Mas vale lembrar que ela veio justamente no único clássico carioca que aconteceu até agora no campeonato, contra o Vasco. A chance de reação começa no sábado, quando o Vasco vai a Belém para enfrentar o Paysandu na abertura da 6ª rodada do Brasileiro. Depois, no domingo, o Botafogo enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, o Fluminense recebe o Vitória e o Flamengo encara o Inter em Volta Redonda.