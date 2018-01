Cariocas vencem paulistas na areia A seleção de beach soccer do Rio de Janeiro venceu São Paulo por 8 a 5, no sétimo desafio entre os dois estados, realizado neste domingo, na arena montada na praia da Enseada, no Guarujá. Com o resultado, os cariocas somam quatro vitórias contra três dos paulistas. Os gols do Rio foram marcados por Nenêm (2), Léo Lima (2), Benjamin, Bueno, Casé e Júnior Negão. Juninho (3), Deivid e Jorginho fizeram os gols de São Paulo. O atacante santista Robinho, contundido, ficou no banco de reservas. Ele torceu bastante pelo amigo Deivid, e vibrou com o gol do corintiano. "Estava torcendo muito pelo Deivid, somos amigos há muito tempo, mas ele tinha de fazer mais gols. Um só não é suficiente", brincou. Convocação - O técnico Andrey Valério anunciou hoje os nomes dos convocados para a seleção brasileira de beach soccer, que irá tentar o oitavo título mundial da modalidade, de 16 a 23 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Goleiros - Robertinho (SP) e Pierre (ES) Fixos - Juninho (SP), Buru (ES), Duda (ES) e Junior Negão (RJ) Alas - Jorginho (SP), André (RN), Wellington (AL) Atacantes - Benjamim (RJ), Neném (RJ), Julio César (BA).