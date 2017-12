Cariocas vencem paulistas no Guarujá A seleção carioca venceu a paulista por 5 a 3, no VI Desafio de Beach Soccer, que foi disputado hoje em arena montada na praia da Enseada, no Guarujá. Os meias Rodrigo, do Botafogo, que está nos planos do Palmeiras, e Ricardinho, do Corinthians, participaram do jogo. Como jamais haviam jogado uma partida oficial de beach soccer, eles não se destacaram, embora o meia do Corinthians tenha colocado seus companheiros em condições de marcar em pelo menos três ocasiões. "Eu sabia que não seria fácil me adaptar ao piso de areia", destacou Ricardinho, que realizou apenas um treino antes de entrar na quadra. "Reagimos tarde demais na partida e por isso o resultado acabou não sendo o esperado". Com a vitória, a seleção carioca empatou a série de desafios contra a paulista, que é disputado desde 1997, em 3 a 3.