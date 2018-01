Carli mira vaga na Libertadores para fazer história no Botafogo

O argentino Joel Carli chegou desconhecido ao Botafogo no início do ano. Depois de um início irregular, ganhou espaço ao longo do Campeonato Brasileiro e se tornou um dos líderes do elenco nesta arrancada alvinegra. Agora, quer a vaga na Libertadores para confirmar o bom momento e ajudá-lo a marcar a história do clube carioca.

"Eu me adaptei bem graças à recepção. Há diferenças entre as competições brasileiras e argentinas, mas acredito que o meu rendimento passa muito pela ajuda dos meus companheiros e da comissão técnica. Sempre falei que jogar a Libertadores seria um sonho, ainda mais em um time tão grande do Brasil. É muito importante para a carreira do jogador e também para o clube, pois quero entrar para a história do Botafogo", declarou nesta quinta-feira.

Carli se tornou um dos símbolos desta campanha surpreendente do Botafogo. Depois de um péssimo primeiro turno, a equipe arrancou no segundo com uma evidente melhora no setor defensivo. Só não garantiu ainda a vaga na Libertadores de 2017 porque viveu uma queda nas últimas rodadas. Por isso, a ordem é esquecer os últimos resultados e voltar a jogar bem no jogo final contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre.

"O futebol muda toda hora. É verdade que no início ninguém imaginava o Botafogo nessa situação. Muitos times gostariam de estar em nossa posição. Penso que estamos bem, estamos confiantes. Todos os jogos são finais. O Botafogo sempre joga uma final", considerou Carli.