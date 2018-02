Carlinhos Bala diz que não quer ir para o Palmeiras O atacante Carlinhos Bala afirmou no último domingo, em entrevista à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que não quer deixar o Cruzeiro para jogar no Palmeiras. A transferência do atleta, que já era dada como certa pela diretoria dos dois clubes, pode fracassar por causa da resistência do atacante em se mudar com a família para São Paulo. ?Meu pensamento é o Cruzeiro. Minha família está muito bem aqui. Minha esposa não quer ir. Minha filha está matriculada na natação, na escola, no balé. E eu dependo deles. Se fosse solteiro, a situação seria diferente, mas não sou?, disse Carlinhos Bala. O atacante, que se destacou jogando no Santa Cruz, viria para o Palmeiras sem custo algum para o clube paulista, que passaria a pagar seu salário.?Foi o que minha esposa disse: não adianta sair de um clube para ganhar o mesmo salário no outro?, afirmou o jogador, que tem contrato até 2009 com o Cruzeiro. A decisão do atleta surpreendeu até mesmo a diretoria do Cruzeiro. Por esse motivo, os dirigentes realizarão uma reunião com o atacante nesta segunda-feira para colocar um ponto final na história. Como o time possui muitos atacantes no elenco, a intenção era de que Bala atuasse no Palmeiras para não ficar parado. Atualizado às 12h40