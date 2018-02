Carlinhos deve assumir a lateral direita do Fluminense O técnico Joel Santana comandou nesta segunda-feira treino em tempo integral e deu início à preparação do Fluminense para a estréia na Taça Rio, domingo, contra a Cabofriense, no Maracanã. Ele não quis falar do time titular, mas já deu pistas de que o lateral-direito Carlinhos deve começar jogando. Para Joel, o Fluminense tem de iniciar a campanha do segundo turno do Estadual do Rio com uma vitória, se quiser seguir na competição. Ele também afirmou que o fato de jogar em casa tem de ser bem aproveitado.