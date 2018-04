Carlinhos e Bota: o impasse continua O meia Carlinhos ainda não teve resolvida sua transferência para o Botafogo. Ele foi proibido pelo empresário e pela Portuguesa-SP (que detém seu passe) de participar dos treinos no Alvinegro. "Estou aguardando que tudo seja resolvido. Espero a boa vontade da diretoria da Portuguesa", contou o atleta. Ele realizou somente treinos físicos nesta segunda-feira. O técnico do Botafogo, Abel Braga, foi obrigado a comandar os treinos do time no ginásio da Granja Comary, região Serrana, onde o clube está realizando a pré-temporada. As fortes chuvas atrapalharam o planejamento do treinador. Ele pediu à diretoria a contratação de um zagueiro para substituir o jogador Dênis, que foi para o Goiás. As constantes chuvas fizeram com que Abel antecipasse para esta terça-feira o retorno da delegação ao Rio. O time passará a treinar no estádio de Caio Martins, em Niterói.