Carlinhos e Luis Fabiano são poupados de treino do São Paulo

O atacante Luis Fabiano e o lateral-esquerdo Carlinhos foram poupados do treino do São Paulo nesta sexta-feira. A dupla se recupera de problemas musculares e em vez da atividade no campo, ficaram em uma área interna do CT da Barra Funda para trabalhos físicos. A dupla, porém não preocupa a comissão técnica para a sequência de compromissos da equipe na temporada.

A comissão técnica preferiu deixar Luis Fabiano fora da atividade porque o atacante se recuperou nesta semana de uma contratura na coxa esquerda somente para poder atuar contra o San Lorenzo, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores. Outro titular na partida contra os argentinos, Carlinhos não foi a campo por estar com dores musculares.

Como o outro lateral-esquerdo do elenco, Reinaldo, sente dores na coxa esquerdo, o técnico Muricy Ramalho deve improvisar algum jogador na posição para enfrentar o Marília, no domingo, pelo Campeonato Paulista. A partida será no Morumbi e a tendência é o São Paulo ter uma equipe com vários reservas.

Nesta sexta-feira pela manhã os jogadores fizeram um treino físico. Na atividade, trabalharam com bola e depois correram pelo gramado. Nessa segunda parte, o volante Denilson realizou um trabalho separado do restante do elenco. Antes do jogo com o Marília o São Paulo treina no sábado de manhã, sem a presença dos jornalistas.