Carlinhos é promovido no Corinthians, mas não se ilude com a boa fase

Quem o vê em campo, na hora lembra de Jô. Alto, magricela e veloz, Carlinhos foi o destaque do Corinthians na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 11 gols e a certeza de que o técnico Fábio Carille ganhou mais uma opção para o ataque no profissional.

Tímido, o garoto de 19 anos fala baixo e mostra que não é de se empolgar facilmente. “Não gosto de sonhar. Tenho de trabalhar. Agora é buscar meu espaço nos profissionais e mostrar que estou pronto”, disse o jogador, o mais assediado após a vitória por 2 a 1 sobre o Batatais, quarta-feira, no Pacaembu.

Depois de muito pressionar, o Corinthians abriu o placar justamente com Carlinhos, aos 39 minutos do segundo tempo, de cabeça. O atacante ainda deu o passe para Pedrinho, eleito o melhor do torneio ao lado do goleiro Gerson, do Batatais, anotar o segundo aos 42. Douglas Pote, aos 45, diminuiu.

Ao final da partida, o atacante viu mais de 34 mil corintianos gritando o seu nome. “Aqui é Corinthians, né? Quem está aqui tem sempre de pensar alto, ganhar título e prêmios pessoais e eu não sou diferente, mas sem esquecer que o time vem em primeiro lugar”, alertou o atacante.

O técnico Osmar Loss, acostumado a ver garotos aparecerem bem na base e sumirem no profissional, fez um alerta para o atacante. “O Carlinhos tem um talento individual absurdo. Com a estatura e velocidade dele, é difícil encontrar um jogador assim, mas ele tem um caminho pela frente e isso não ocorre em um estalar de dedos. É preciso calma”, alertou o futuro auxiliar técnico de Carille. Ele deverá assumir o cargo nos próximos dias.