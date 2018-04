Carlinhos espera se firmar no Santo André

"Que eu possa voltar a jogar e o clube chegar às semifinais do Paulista e retornar à elite do Brasileiro", disse o lateral, que sonha com uma temporada diferente. "Espero que sim. Não só para mim como para o Santo André", afirmou Carlinhos, em referência ao rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro.

O ex-santista é um dos dez reforços apresentados até agora pela diretoria - o goleiro Fabiano, o zagueiro Halisson, os volantes Alê, Gil e Wendel e os atacantes Anderson Gomes, Branquinho, Rafael Silva e Rodrigão. Sobre os novos companheiros, Carlinhos prefere esperar o início dos jogos.

"Vamos descobrir como eles são dentro e fora do campo e todos juntos focados no mesmo objetivo. E para aqueles que permaneceram que fiquem as lições boas e ruins do ano passado", declarou.