Carlinhos Paraíba aposta na polivalência no São Paulo

"Vou trabalhar para receber minha oportunidade. Quero mostrar muita determinação para ajudar o grupo. Jogo em qualquer posição, o professor que vai decidir", afirmou Carlinhos Paraíba, ansioso por receber uma chance com o técnico Ricardo Gomes.

No São Paulo, Carlinhos Paraíba voltará a jogar com Marlos e Marcelinho Paraíba, seus companheiros no Coritiba. Ele acredita que os dois jogadores vão contribuir na adaptação ao novo clube. "Temos um conhecimento dentro de campo e é muito legal. Isso só vai ajudar ainda mais aqui dentro", comentou.